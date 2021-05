Nicolas comparaissait ce vendredi pour avoir transporté une batte de base-ball en août 2019. Le jeune homme explique : « Je l’avais achetée chez Decathlon et elle était destinée au frère de ma compagne, je voulais la lui offrir pour ses 12 ans. Elle était emballée avec une balle. » Pour prouver sa bonne foi, le prévenu est venu au tribunal avec la balle toujours contenue dans l’emballage qui accueillait la batte. « Je déménageais à ce moment là et elle était dans la voiture. J’ai été convoqué à la police et ils l’ont vue. »

Après avoir conseillé au prévenu de plutôt acheter un ballon de football la prochaine fois, la présidente Matagne donne la parole au substitut Marganne. « Le prévenu était concerné par un dossier de tentative de meurtre et il a été signalé à la police qu’il se promenait avec une batte de base-ball. Il a été convoqué et elle a été découverte, non emballée, à proximité du siège du conducteur. »

Une transaction de 150 euros a été proposée au prévenu. Comme ce dernier ne s’en est jamais acquitté, il affirme ne pas avoir reçu le document, il comparaissait devant le tribunal ce vendredi. La représentante du parquet requiert une amende de 50 euros sans s’opposer un ce qu’elle soit accompagnée d’un sursis.

Jugement le 4 juin.