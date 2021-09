"Nous n’avons pas réitéré le mauvais exploit d’annuler une deuxième année de suite les Fêtes de Wallonie. Il y en aura bien cette année, mais elles seront atypiques et ne ressembleront pas à celles de 2019." Voilà comment le bourgmestre de Namur Prévot décrivait, ce jeudi matin, les Wallos 2021 qui auront lieu, tous programmes confonfus, du 11 au 20 septembre. La crise sanitaire n’est pas encore terminée et c’est logiquement dans ce cadre que différentes adaptations auront lieu. "Il reste encore un protocole sanitaire à appliquer et une vigilance à conserve. Les discussions remontent à plusieurs mois. Au départ, il était question que tout se finisse à 1h du matin. Désormais, il n’y a plus d’heure limite. Néanmoins, cette édition doit être la plus "save" possible", poursuit Maxime Prévot.

Pour cela, plusieurs choix ont été faits par les autorités. Premièrement, celui de revoir à la baisse la superficie du territoire qui accueillera ces Wallos. "Habituellement, cela englobe toute la corbeille. Cette année, cela se concentrera dans le cœur du piétonnier. Nous n’avons pas autorisé les podiums dans les cœurs de quartier pour éviter les attroupements sans contrôle, ni les bars pour éviter que les gens ne génèrent des attroupements problématiques. Nous aurons un périmètre plus réduit au niveau de la fermeture des voiries. Dès le lundi, celles-ci seront à nouveau libérées."

C’est la Place du Vieux qui sera l’artère principale de ces Wallos. Il ne sera pas obligatoire de montrer patte blanche niveau Covid pour y accéder. "Il n’y a que trois voies d’accès à cette place, on aurait pu facilement imposer le Covid Safe Ticket mais on ne l’a pas fait car ça aurait encore été restreindre l’accès aux établissements Horeca qui ont déjà beaucoup souffert. Si on s’en tient au protocole sanitaire, le service en terrasse est autorisé. Les gens peuvent déambuler s’ils restent debout mais ils ne peuvent pas être servis debout et dès lors pas consommer debout. La police surveilla et sera encore plus vigilante que les autres années (Ndlr : avec sans doute un minimum de tolérance). Il faudra qu’il y ait un minimum d’autodiscipline." En cas de débordement, Maxime Prévot n’exclut pas de prendre des mesures plus restrictives au niveau des horaires ou des conditions d’accès.

Roméo Elvis tête d’affiche

Les concerts, incontournables des Fêtes de Wallonie, sont par ailleurs de retour. Là-aussi, il a fallu s’adapter. "Ce seront les premiers concerts entièrement gratuits depuis le début de la crise sanitaire", détaille Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF qui est chargée de la programmation musicale.

Le rappeur Roméo Elvis sera la tête d’affiche. Il se produira le samedi 18 septembre sur la place Saint-Aubain, qui retrouvera une grande scène cette année. Il sera précédé par Todiefor et Coline&Toitoine, alors que la soirée se poursuivra jusqu’à minuit avec le DJ Loulou Players. La veille, ce sont Mister Cover, Antoine Delie, Dresscode et DJ Bardy qui se chargeront de mettre l’ambiance sur cette même place. "Mister Cover, les gens sont demandeurs. C’est l’éclectisme et l’ambiance assurée. Ils auront des invités cette année", ajoute Bernard Fievetz, de la RTBF. Contrairement à l’accès à la Place du Vieux, il faudra posséder son fameux Covid Safe Ticket et obligatoirement réservers sa place. Entre 6.000 et 7.000 places sont disponibles, en ligne. Et 500 tickets physiques sont disponibles dans les 24 librairies namuroises pour les personnes souffrant de la fracture numérique. En cas de nombreux désistements liés à la météo, des places devraient à nouveau être disponibles dans les librairies.

Autres concerts : ceux d’Alex Lucas et Charles dans les Jardins du Maïeur, où le Covid Safe Ticket sera également demandé mais sans réservation obligatoire cette-fois. Le site pourra accueillir près de 800 personnes. Quatre shows de Rocky et Lily sont également programmés pour les plus petits à La Bourse, place d’Armes, les 18 et 19 septembre. Là-bas, pas besoin du Covid Safe Ticket mais le port du masque sera obligatoire à partir de 12 ans.

Enfin, le Collège des Comités de quartiers namurois proposera lui de nombreux concerts, du 17 au 19, place des Cadets avec pass sanitaire et réservation. Ceux-ci auront également lieu du 17 au 19 septembre. À l’affiche, on trouve Abbey Road, Winter Woods, Gangster d’Amour, Los Pepes ou encore la kitsch Kool Orchestras.