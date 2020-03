C'est proportionnellement moindre qu'ailleurs, mais les maisons de repos seraient une bombe à retardement.

On dénombre ce jeudi 56 décès liés au coronavirus et 434 hospitalisations supplémentaires en 24 heures. C'est un nombre record pour la Belgique. En province de Namur, 119 cas ont été avérés depuis le début de la pandémie, selon les chiffres diffusés apr Sciensamo tous les matins.

© sciensano



Selon nos informations, les quelques décès enregistrés dans la province concernent surtout les aînés.

La fédération des maisons de repos Femarbel tire d'ailleurs la sonnette d'alarme et demande des mesures urgentes pour le personnel qui travaille dans ces institutions ce jeudi matin.

© sciensano



"L'épidémie se répand. Rien qu'à Bruxelles et en Wallonie, ce sont 60.000 personnes âgées qui y résident et 40.000 membres de personnel qui y travaillent. Si les visites des proches des résidents ont été interdites, les 40.000 membres de personnel rentrent évidemment chez eux après le travail. Ils ont tous une famille. C'est donc une bombe à retardement qui risque d'exploser à très brève échéance", clame la fédération.

© sciensano



Femarbel demande notamment que tous les membres du personnel soient dépistés d'urgence. Selon la fédération, contrairement aux dires de Sciensano, le personnel des maisons de repos n'a aucune priorité. La fédération redoute un absentéisme croissant et des conséquences pour les résidents.

Femarbel plaide aussi pour l'accélération de la distribution de matériel de protection. Malgré la livraison de masques chirurgicaux, la fédération estime que les quantités sont insuffisantes et qu'aucun matériel spécialisé (masques FFP2, blouses à usage unique, lunettes de protection) n'a été livré.

"Nous demandons aux différentes autorités compétentes que les commandes passées par des hôpitaux, les institutions de soins comme les maisons de repos, leurs groupes et associations bénéficient d'une priorité absolue et d'une garantie de non blocage et d'un traitement administratif allégé au maximum", souligne encore la fédération.