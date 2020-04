350 malades sont confirmés depuis le début de l'épidémie, c'est 20 de plus que mardi et 75 de plus que lundi

Les chiffres quotidiens relatifs au coronavirus sont sortis. A l’échelle du pays, 1.189 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24 heures; 688 (58%) en Flandre, 349 (29%) en Wallonie, 128 (11%) à Bruxelles et 24 (2%) à l’étranger.

Toujours à l'échelle fédérale, au cours des dernières 24 heures, 560 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 436 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 31 mars, 6.132 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 2.132 personnes ont quitté hôpital.

© Sciensano

Le 31 mars, 4.995 lits d’hôpital dont 1.088 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 834 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 24 une ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).

Un médecin urgentiste du Namurois indique que la mortalité est de 60% aux soins intensifs et la durée de séjour de trois semaines. "Nous pouvons, au péril de notre propre santé sauver dans mon service 7 patients en 3 semaines. En restant chez vous, vous en sauvez davantage", adresse-t-il à la population pour l'inciter respecter le confinement.

© Sciensano

Pour la province de Namur, 350 cas sont confirmés depuis le début de l'épidémie, c'est 20 de plus que mardi et 75 de plus que lundi. En ce qui concerne la répartition dans les 38 communes de la province de Namur, on remarque qu'aucune commune à l'exception de Vresse et Doische n'était épargnée.

© Sciensano

Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.