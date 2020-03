Le Namurois reste proportionnellement moins touché, mais le virus progresse avec un total de 330 personnes positives

Les derniers chiffres du coronavirus sont sortis ce midi. A l'échelle fédérale, 876 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h: 467 (53%) en Flandre, 203 (23%) en Wallonie, 189 (22%) à Bruxelles et 17 cas (2%) à l'étranger. A ce jour, un total de 12.775 cas confirmés ont été rapportés: 7531 cas (59%) en Flandre, 3.554 cas (28%) en Wallonie, 1.452 (11%) cas à Bruxelles et 238 cas (2%) à l'étranger.

Au cours des dernières 24 heures, 485 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 168 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 30 mars, 5572 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 1696 personnes ont quitté hôpital. Le 30 mars, 4920 lits d’hôpital dont 1021 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 786 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 20 une ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).

© Sciensano



En ce qui concerne la province de Namur, elle reste proportionnellement la moins touchée depuis le début avec 330 cas avérés. Mais on observe une augmentation de 55 malades testés positivement en à peine 24 heures, contre 7 cas supplémentaires la veille, ce qui veut dire que l'épidémie progresse et qu'il faut poursuivre le confinement.

© Sciensano



Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.