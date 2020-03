L'inauguration du Phare prévue fin du mois été reportée

Le bourgmestre et les échevins d’Andenne ont tenu ce jeudi matin une nouvelle réunion de crise au sujet de la pandémie du Coronavirus. "La Province a communiqué de façon officielle qu’il y a à Andenne 3 cas de coronavirus avérés", annonce le Collège communal qui suit de très près l’évolution de la situation. "Des réunions régulières sont programmées pour refaire le point sur les mesures à prendre. Une nouvelle réunion de crise au niveau local est programmée ce lundi matin à l’Hôtel de Ville ou ce weekend si la situation le recommandait", rassure la Ville.

"Il a décidé de prendre des mesures complémentaires aux recommandations du Conseil National de Sécurité et du Gouvernement fédéral", annonce la Ville qui avait déjà annulé le Carnaval des ours le 22 mars." Le Collège communal a décidé de reporter l’inauguration du Phare initialement prévue les 26, 27, 28 et 29 mars prochains. En fonction de l’évolution de la situation, une date ultérieure sera choisie."

Voici le reste du communiqué du collège andennais:

"En fonction des directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ce qui est des consignes données au niveau des écoles, les festivités scolaires (repas et fancy-fair) ainsi que les excursions sont interdites dès ce jour et jusqu’au 3 avril 2020.

Pour les autres événements, il est recommandé de respecter scrupuleusement les consignes de santé publique et aux risques en fonction du profil des participants (seniors, personnes fragiles) et d’envisager, dans la mesure du possible, leur report sine die.

Pour ce qui est des visites au sein des maisons de repos et homes situés à Andenne, elles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, sauf pour cas exceptionnels, dans le respect de la circulaire de la Région wallonne.

Par ailleurs, les mesures d’hygiène et de nettoyage des locaux sont renforcées dans les bâtiments scolaires et services communaux, des consignes ont été données au personnel tels que le report de réunions, la distance de sécurité à respecter dans les contacts professionnels, etc."