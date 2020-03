Une seule adresse à retenir : www.andenne.be/coronavirus

Depuis déjà plusieurs semaines, le Coronavirus, ou COVID-19, impose de nouveaux fonctionnements et de nouvelles mesures entrent en vigueur régulièrement.

Afin de centraliser ces informations, une page dédiée à la situation actuelle a été créée sur le site internet de la Ville d'Andenne. Vous y trouverez les mesures actives sur le territoire andennais, les dernières actualités, les numéros utiles, etc.

Afin de répondre aux nombreuses questions de la population, le SPF Santé Publique a créé un site internet dédié à la pandémie du Coronavirus. En plus de fournir les dernières informations disponibles sur le sujet, une FAQ a été établie, c'est-à-dire, une liste des questions fréquemment posées et leurs réponses.

Suite aux mesures prises par le Gouvernement ce 17 mars, le Collège communal a décidé de supprimer la tenue du marché hebdomadaire jusqu’au 3 avril inclus.

Face à la situation de confinement et aux mesures renforcées mises en place par le Conseil National de Sécurité, la Ville d'Andenne a créé un service unique appelé « Andenne Solidarités ». Les objectifs principaux sont, d'une part, de répondre aux questions à caractère social de la population, et d'autre part, de centraliser les demandes et propositions d'aide.

Tous les jours, à 20h, les citoyens sont invités à marquer leur soutien et à applaudir le corps médical et le personnel soignant au sens large qui fait un travail extraordinaire en s’exposant pour sauver des vies. Nous souhaitons associer à cet hommage le personnel des maisons de repos, les pompiers, policiers, agents de la fonction publique et le personnel des commerces alimentaires et des pharmacies qui font tous également un travail remarquable. Nous invitons les habitants d’Andenne à se joindre à ce mouvement, tout en restant bien entendu chez eux !

Pour ralentir la propagation du coronavirus, il est essentiel de limiter au maximum les contacts et de rester le plus possible chez soi. Afin de garantir la continuité des soins à l'ensemble de la population et d'assurer la sécurité de tous dans les pharmacies, il est indispensable de limiter les visites à la pharmacie et la délivrance de médicaments au strict nécessaire.