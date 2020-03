Bois et habitat, qui attire jusqu'à 15.000 visiteurs, se tiendra du 26 au 29 juin. Namur Expo cherche des dates pour recaser les deux autres événements.

Suite aux dernières recommandations du Conseil National de Sécurité et aux décisions prises par la région et les provinces wallonnes pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19, la 22e édition du salon Bois & Habitat, qui devait se dérouler du 20 au 23 mars prochains à Namur Expo, est annulée. Easyfairs Belgium, société organisatrice et gestionnaire des halls de Namur Expo, a d’ores et déjà programmé une nouvelle édition du salon du 26 au 29 juin prochains.

Tous les événements qui devaient se dérouler d'ici au 31 mars à Namur Expo sont aussi annulés: il s'agit du salon du chat et du salon du vêtement outlet. Ils auront normalement lieu ultérieurement, mais une date n'a pas encore été trouvée.

Parmi les recommandations du Conseil National de Sécurité, il est demandé d’interdire les événements couverts rassemblant plus de 1.000 personnes. La région et les autorités provinciales et locales wallonnes, compétentes en la matière, ont décidé de suivre ces recommandations et d’appliquer cette interdiction: Bois et habitat rassemble attire jusqu'à 15.000 visiteurs venus des quatre coins de la Belgique.

"Confrontée à cette situation imprévisible et sans précédent causée par l’ampleur exceptionnelle de l’épidémie du coronavirus aux niveaux belge et mondial, Easyfairs Belgium est avant tout soucieuse de préserver la santé de ses exposants, visiteurs et collaborateurs. Conformément aux décisions prises par les autorités, la société annule l’édition prochaine du salon Bois & Habitat qui devait avoir lieu dans les murs de Namur Expo du 20 au 23 mars", annonce l'organisateur.

Une nouvelle édition du salon a d’ores et déjà pu être programmée, du 26 au 29 juin 2020 à Namur Expo, "afin que Bois & Habitat puisse encore être organisé cette année. L’équipe du salon met dès à présent tout en œuvre afin d’organiser cette prochaine édition dans les meilleures conditions et de minimiser l’impact de cette annulation pour ses partenaires, exposants et visiteurs".