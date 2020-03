La Maison des Citoyens, qui draine près d’un millier de personnes chaque jour, sera fermée au public en libre accès.

Depuis l'annonce des nouvelles mesures du Conseil national de Sécurité par la Première ministre jeudi soir, les services communaux se sont coordonnés afin d’organiser au mieux les prochains jours et opérationnaliser sur le territoire namurois ces décisions.

Parmi les informations donnés ce vendredi après-midi par le bourgmestre de Namur, on apprend les mesures concernant l'état civil et la population.

En ce qui concerne les mariages et les rassemblements publics, "toutes les fêtes prévues jusqu’au 3 avril sont annulées. En ce qui concerne les échanges civils, un contact sera pris avec les couples pour leur proposer soit de reporter leur union civile, soit de la maintenir mais avec un maximum de 20 personnes présentes."

Pour les funérailles, il n’est en théorie plus possible de se rassembler. "Mais il ne nous parait pas réaliste d’interdire aux familles de se réunir en de telles circonstances ou d’annuler ce type d’événement. Notre réglement de police prévoit donc une tolérance, d’une assemblée de 20 personnes maximum. Il est interdit aux entreprises de pompes funèbres d’accueillir plus de 20 personnes."

En ce qui concerne les documents administratifs, la Maison des Citoyens, "qui draine près d’un millier de personnes chaque jour, sera fermée au public en libre accès. Pour obtenir un document urgent, il faudra prendre rendez-vous au 081 24 60 00. Ou utiliser les facilités offertes par le e-guichet, disponible sur le site internet de la Ville. Des parois de plexyglass seront installées, à la fois pour protéger les citoyens et le personnel communal."

Le guichet électronique permet de fournir facilement et rapidement les documents les plus courant sans quitter la maison. En voici la liste:

Acte d'adoption

Acte de décès

Acte de divorce

Acte de mariage

Acte de naissance

Acte de nationalité

Acte de reconnaissance d'enfant

Certificat / Attestation de milice

Certificat de cohabitation légale

Certificat de nationalité

Certificat de résidence

Certificat de résidence & historique

Certificat de résidence & nationalité

Certificat de vie

Composition de ménage

Demande de changement d'adresse / domicile

Demande de radiation (modèle 8)

Duplicata de livret de mariage

Extrait du casier judiciaire

Le reste des mesures sur le territoire namurois: https://www.dhnet.be/regions/namur/namur-exonere-ses-commercants-de-taxes-communales-pendant-3-semaines-minimum-5e6b9472d8ad582f317448a3?fbclid=IwAR1d8ht26Uujn4fm57bMhQX5sfkwuaQakdA0aKQedds-4uLKKOce6ICdoso