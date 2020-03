Les Restos du coeur et La Main tendue doivent limiter leur activité, mais les abris de nuit restent ouverts

Qu'en est-il du coronavirus et des personnes à la rue sur le territoire namurois?

"Les SDF seront aussi impactés par les mesures prises puisque la plupart des centres d’accueil en journée de ce public fragilisé et marginalisé ont décidé de fermer leurs portes, notamment en raison du fait que l’essentiel des bénévoles qui assurent ces prestations d’écoute et d’accueil sont des personnes âgées et donc un public vulnérable par rapport au virus", observe le bourgmestre de Namur.

Mesures impactant les sans abris et personnes très précarisées:

Les Restos du Cœur continueront à préparer des repas et à les livrer, mais il ne sera plus possible de manger sur place. Les Sauverdias seront épaulés par du personnel du CPAS qui sera réquisitionné pour la circonstance et qui procurera les repas aux SDF ou aux personnes précarisées.

L’abri de jour de la rue Mazy sera fermé. Du personnel social de la Ville et du CPAS sera réaffecté à l’intensification des missions d’accompagnement des SDF en rue afin de pallier la fermeture temporaire de ces lieux de refuge habituels.

L’abri de nuit communal reste par contre ouvert. De même que l’abri de nuit complémentaire, doublant la capacité d’hébergement habituelle et activé à l’occasion de la période hivernale. Une demande de prolongation du maintien de cette double capacité d’accueil à titre exceptionnel a été adressée à la Région wallonne tant que la période de crise sanitaire n’est pas levée. 3 Enfin, la Croix-Rouge ferme également son centre d’appui aux SDF (pas les centres pour réfugiés). Pour pallier cette fermeture, le CPAS réquisitionnera le personnel utile à la distribution des colis, vêtements et couvertures dont certains citoyens précarisés pourraient avoir besoin.

"De manière générale, la solidarité va être un facteur clé de réussite dans le combat contre la propagation du virus. Cela ne peut pas être un slogan ni une intention feinte. Cela doit être une attitude concrète, endossée par chacun, surtout à l’égard des plus fragiles", commente Maxime Prévot.

Mesures solidaires pour les bénéficiaires du CPAS:

La Ville de Namur crée donc un adresse email de contact spécifique (solidarite@ville.namur.be) pour que toutes les questions ou demandes de soutien social, pour soi-même ou pour autrui (un ami, un voisin,…) soient centralisées et que les services puissent ensuite, sereinement et efficacement, traiter les demandes et y apporter le meilleur suivi.

Dans cette logique de solidarité, et afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou de toute autre aide sociale dispensée par le CPAS, dès lors qu’ils ne pourront plus se rendre au CPAS pour donner des documents ou réaliser administrativement les démarches ad hoc, tous les revenus d’intégration sociale et les aides diverses sont automatiquement prolongés de deux mois.

Les nouvelles demandes sont toujours acceptées et seront filtrées selon l’urgence. Les rendez-vous préalablement fixés sont donc annulés mais les paiements sont garantis. Les contacts utiles ont aussi été pris avec les services d’aide et de soins à domicile, qui seront inévitablement exposés à une augmentation massive des sollicitations, afin d’accompagner au mieux leurs besoins.

Le CPAS va lui-même augmenter la capacité de production du service de livraison à domicile (+150 repas) pour les personnes isolées ou précarisées et le volume de soupe produit chaque jour (+300 litres). Le dispositif d’urgence sociale 24/24 sera renforcé (pour rappel : 0800/124.20)