Parmi les dispositions prises: le personnel prend sa température tous les jours avant de commencer son travail.

Même si la suppression des visites aux résidents des maisons de repos et des maisons de repos et de soins est parfois mal comprise et mal acceptée par les familles, le CPAS de Namur tient à préciser qu'il suit la décision du qouvernement wallon et les recommandations de l’AviQ pour les établissements d’hébergement et d’accueil.

Toute visite aux résidents et totu retour, même momentanné, en famille est interdit. "En effet, tant les résidents, que leurs familles et les professionnels, ont un rôle à jouer dans la bonne gestion de l’épisode épidémique", explique l'institution qui compte environ 500 lits dans 5 homes sur le territoire namurois.

Que les familles qui vient des moments difficile se rassurent: "des dérogations exceptionnelles à cette interdiction seront accordées par les directeurs afin de permettre aux familles et aux proches d’être présents en cas d’accompagnement palliatif". Pour ces cas comme les autres, le CPAS affirme que "la direction de la maison de repos et les équipes se tiennent à votre disposition pour toute question. Des informations pratiques sont affichées dans chaque établissement."

Quelles dispositions sont-elles prises pour l'instant?

• Les directeurs des maisons de repos, soutenus par le gestionnaire, sont invités à mettre tout en œuvre pour que les résidents puissent continuer à communiquer avec leurs proches (téléphone, vidéoconférence, mails…),

• Le personnel est invité avant toute prise de fonction à prendre sa température. À partir de 38°C, le membre du personnel contacte son médecin généraliste et informe son employeur de son état,

• Dans tous les cas, à l’arrivée dans l’établissement, le personnel se soumet à une prise de température et applique la procédure d’hygiène des mains,

• Il est primordial de rappeler au personnel et aux personnes exceptionnellement autorisées à rendre visite à un résident de prendre toutes les précautions générales d'hygiène notamment en ce qui concerne les règles relatives à l'hygiène des mains.

Et en cas de suspicion? "Le personnel qui a eu un contact avec une personne dont la présence du Covid-19 est confirmée ou suspectée, est invité à prendre sa température deux fois par jour et à ne pas se rendre au travail à l’apparition du moindre symptôme respiratoire ou de fièvre. La priorité est donnée aux processus de soins et aux besoins en soins des résidents qu’ils soient catégorisés MR ou MRS", conclut l'institution.