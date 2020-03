La mesure est sans doute démesurée, mais les deux élèves et le membre du personnel ont été en contact avec un malade.

Les directions de la communauté éducative Saint-Jean Baptiste (Sambreville) ont fait part, via communiqué, de trois mises à l’écart liées à l’épidémie de Coronavirus. Il s'agit un membre du personnel et de deux élèves, dont les médecins traitants ont préconisé l'écartement préventif. Toutes tois ont été en contact avec une personne malade même si on ne sait pas si elle était atteinte du coronavirus.

Voici le communiqué envoyé par l'école:

"Ces dernières vingt-quatre heures, les directions du fondamental et du secondaire de la Communauté Educative SaintJean-Baptiste ont été informées de deux cas liés à l’épidémie du coronavirus. Un membre du personnel et deux élèves (primaire et secondaire) ont été en contact avec une personne malade ne présentant pasles symptômes du coronavirus.

Leur médecin traitant, par mesure de sécurité, a envisagé l’écartement même si les autorités de l’enseignement ne le préconisent pas. Cependant, les directions de la CESJB prennent leurs responsabilités et se rangent à l’avis des médecins en demandant à ces personnes de rester à la maison.

Dans un souci de transparence, nous préférons vous informer de ces derniers faits. La situation sera évaluée chaque jour et, si nécessaire, nous reviendrons vers vous. A l’heure actuelle, l’école continue à fonctionner normalement."