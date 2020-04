Des courriers sont déposés dans les boîtes aux lettres mais le numéro de compte n'est pas le bon !

Le CHU-UCL Namur met en garde les généreux donateurs : "Des petits malins déposent dans les boîtes aux lettres des courriers qui proposent de faire des dons financiers aux hôpitaux du CHU UCL Namur . Sauf que... le numéro de compte mentionné sur ces courriers n'est pas du tout celui que nous avons mis en place avec la Fondation Roi Baudouin ."

Avant de faire un don, vérifiez bien le numéro de compte. Les infos complètes sur l'appel aux dons sont ci-dessous sur le site web : http://www.chuuclnamur.be/information…/76-hopitaux-namur-don

Le CHU UCL Namur et son réseau intégré de soins et de services, le CHR Sambre & Meuse (Auvelais et Namur) et la Clinique Saint-Luc (Bouge) qui forment le RHN, Réseau hospitalier Namurois, lancent un appel aux dons pour pouvoir acquérir des équipements de protection du personnel et du matériel supplémentaire d’assistance respiratoire à destination des patients.

Les dons seront centralisés via une plateforme mise à disposition par la Fondation Roi Baudouin : https://donate.kbs-frb.be/RHNReseauhospitaliernamurois/~mon-don?_cv=1 ou via un virement bancaire au compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la mention :

Pour le CHU UCL Namur et son réseau : L83225.001 : RHN – Réseau hospitalier namurois - CHU UCL Namur ou la communication structurée: ***128/3225/00170***

Pour le CHR Sambre et Meuse : L83225.002 : RHN – Réseau hospitalier namurois - CHR Sambre et Meuse ou la communication structurée: ***128/3225/00271***

Pour la Clinique Saint-Luc Bouge : L83225.003 : RHN – Réseau hospitalier namurois - Clinique Saint-Luc Bouge ou la communication structurée : ***128/3225/00372***

Sans préférence d'institution : L83225.000 : RHN – Réseau hospitalier namurois ou la communication structurée: ***128/3225/00069***

Ces dons sont déductibles dès 40 € (attestation fiscale envoyée par la Fondation Roi Baudouin en février 2021 pour l'exercice 2020).