Comme au Foyer Saint François, on n'y accepte qu'une personne par visite et on essaie de protéger les plus exposés

Depuis ce mardi, le groupe CHU UCL Namur régule les visites aux patients hospitalisés. Les consignes osnt les mêmes sur les sites de Dinant, Godinne et Sainte-Elisabeth ainsi qu'au Foyer Saint François (Namur).

- Une seule personne par visite.

- Limiter fortement les visites aux services de soins intensifs, de gériatrie et au sein des résidences.

- Annuler les visites, sauf si celles-ci sont absolument nécessaires.

Voilà qui répond notamment aux conseils du jour de Chrissie Morreale, ministre wallonne de la Santé. "Ce ne sont pas des mesures faciles à prendre mais le coronavirusne peut à aucun prix entrer dans les Maisons de Repos. L'impact serait terrible. On doit protéger les publics-cible fragiles"

En début d'après-midi, les hôpitax namurois rappelaient les consignes d'usage.

"C'est votre médecin généraliste qui peut vous accompagner pour le dépistage du coronavirus. Ne vous présentez pas aux urgences si vous avez de la fièvre et des problèmes respiratoires (comme toux et essoufflement) et que vous avez été en contact avec un patient atteint du coronavirus ou si vous avez dans votre entourage immédiat une personne malade qui s'est rendue dans un pays touché par le coronavirus.

Le médecin de famille pourra évaluer chez quelles personnes un test de dépistage du coronavirus doit être envisagé sur la base d'une procédure précise.

Si vous n'avez pas eu de contact étroit avec un patient atteint du coronavirus ou avec quelqu'un qui a récemment séjourné dans un pays où le coronavirus sévit, vous n'avez pas à vous inquiéter tout de suite. Vous avez peut-être une grippe hivernale. Consultez dans ce cas votre médecin généraliste."