Le Défilé du Télévie organisé du Collège Saint-Guibert et la Soirée des rhétos de l’Athénée Royal de Gembloux ont été annulés, eux, par leurs organisateurs

Le Collège communal de Gembloux, réuni ce jeudi matin, a pris différentes mesures dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et ce sur base des recommandations émanant du Fédéral et des arrêtés de Police du Gouverneur de la Province de Namur pris ce mercredi.

Voici la liste de ces mesures, adoptées pour cas de force majeure et d’application jusqu’au 31 mars 2020, concernent les événements organisés sur le domaine public ou dans un lieu accessible au public. "En tout temps, la Ville de Gembloux invite chacun à faire preuve de bon sens et à respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène élémentaires", déclare le Collège communal qui dit rester particulièrement attentif à l’évolution en temps réel de l’épidémie qui touche actuellement notre pays et prendra les dispositions complémentaires qui s’avèreraient nécessaires.

Maisons de repos, écoles et crèches

Nos ainés étant un public particulièrement à risque, l’interdiction des visites en maison de repos est d’application. Toutes les mesures d’affichage et d’information au personnel, résidents et familles des résidents ont été prises dès hier au sein des deux maisons de repos du C.P.A.S. de Gembloux et un référent local a été désigné

Les établissements scolaires sont tenus de suivre les recommandations émises par circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles en reportant les manifestations prévues. Les voyages scolaires de plus d’une journée sont quant à eux interdits. Ainsi, le Collège communal se voit contraint de reporter les « Classes vertes » prévues la semaine prochaine par l’école communale de Lonzée.

La crèche du C.P.A.S reste quant à elle ouverte et applique strictement les mesures de l’O.N.E.

Evénements et rassemblements publics.

Aucune manifestation rassemblant plus de 1.000 personnes dans un espace clos n’étant prévue sur le territoire de Gembloux d’ici au 31 mars prochain, il n’y a pas lieu de prendre d’arrêté d’interdiction sur cette base.

Néanmoins, par mesure de précaution, la Ville de Gembloux a décidé d’annuler les activités qu’elle avait programmées pour les prochains jours :

Annulation du Carnaval prévu ce dimanche 15 mars.

Annulation de toutes les manifestations organisées pour et par nos aînés dans le cadre des activités du Conseil Consultatif Communal des Ainés.

Annulation de l’accueil des nouveaux habitants prévu le samedi 21 mars et report à une date ultérieure encore à déterminer.

Le Collège communal salue l’esprit de responsabilité d’organisateurs qui ont fait le choix de supprimer leurs propres activités. Ainsi par exemple, le « Défilé du Télévie » organisé par le Collège Saint-Guibert ou encore la « Soirée des rhétos » de l’Athénée Royal de Gembloux prévus tous les deux ce vendredi 13 mars 2020.

Dans le même esprit de responsabilité, il revient aux organisateurs d’événements qui feraient le choix de maintenir leurs manifestations d’appliquer strictement les mesures de protection qui s’indiquent comme par exemple l’usage de chapiteaux ouverts et la mise à disposition de sanitaires en suffisance. Les organisateurs inviteront également leur public à respecter les mesures d’hygiène déjà largement communiquées par le SPF Santé Publique.

En outre, il est fortement déconseillé aux personnes à risque (âgées, fragiles, souffrant d’autres infections,…) de se rendre dans des événements rassemblant de nombreuses personnes.

Le Collège communal reste particulièrement attentif à l’évolution en temps réel de l’épidémie qui touche actuellement notre pays et prendra les dispositions complémentaires qui s’avèreraient nécessaires.

Le SPF Santé publique, en collaboration étroite avec les Communautés et les Régions, met à la disposition des citoyens qui le souhaitent plusieurs canaux de communication spécifiques :

Site internet : https://www.info-coronavirus.be/fr/

Contact center: 0800 / 14 689