L'auteur est un habitué : une vingtaine de faits lui sont imputés

Ce mardi, un individu né en 1979 s'est présenté chez un privé de Bouge en se faisant passer pour un agent communal afin de tenter de l'arnaquer.

"Il a dit vouloir vérifier que tout se passait bien en cette période de confinement et ce, afin de commettre un vol par ruse", rapporte le parquet de Namur. L'auteur n'est pas un inconnu de la justice : on lui reproche une vingtaine de faits du genre dont la plupart se sont déroulés à Namur et quelques-uns à Andenne. "Il allait notamment dans les homes, les hôpitaux et parvenait à se procurer la carte et les codes bancaires de ses victimes."

Le multirécidiviste a été interpellé. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile. Le dossier est mis à l'instruction et l'arnanqueur sera présent à un juge demain. Le parquet demande qu'un mandat d'arrêt soit délivré à son encontre.