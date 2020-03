Une mesure raisonnable et proportionnée jusqu'aux vacances de Pâques, selon l'université

L'université a décidé de prendre des mesures pour limiter le risque de propagation du coronavirus en annulant ou en reportant une série de manifestations; Il s'agit de soirées étudiantes, mais pas seulement puisque la grande journée Vivre la ville organisée en collaboration avec le Trakk, l'événement qui a pour ambition de sensibiliser les agents publics, les politiques, les chercheurs et les entreprises aux thématiques du Territoire Intelligent qui devait se tenir ce jeudi, est reporté au 24 septembre prochain.

Voici le communiqué de l'UNamur à toutes ses instances, organisations étudiantes et partenaires.

"Ce mardi 10 mars 2020, après concertation avec les recteurs francophones hier soir et les représentants des collectifs étudiants de notre université ce matin, l’UNamur a décidé d’annuler les manifestations ou événements festifs impliquant une trop grande proximité entre les personnes, dont ceux notamment organisés par les étudiants sur le campus.

En d’autres termes, l'UNamur acte dès aujourd’hui la fermeture des cercles ainsi que l’annulation des soirées bibitives jusqu’aux vacances de Pâques. Les revues, considérées comme des événements à risque moins élevé de propagation du virus, sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit d’une mesure raisonnable et proportionnée, analogue aux mesures appliquées dans toutes les universités francophones, dans le but de maintenir les cours le plus longtemps possible.

Toute autre manifestation para-académique qui peut être reportée devra l’être. Nous avons d'ores et déjà décidé de reporter la conférence Vivre la Ville prévue ce jeudi ainsi que la matinée portes ouvertes prévue ce samedi. Les autres évènements programmés feront l'objet d'une évaluation dans les heures et les prochains jours."

Retrouvez toutes les informations relatives au COVID19 à l'université de namur sur la page https://www.unamur.be/coronavirus