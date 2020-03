Cela représente au total des centaines de secouristes, tous volontaires

Les secouristes de la Croix-Rouge seront dès demain/lundi en renfort dans six nouveaux centres de pré-tri installés par la protection civile à Namur (Mont-Godinne/Sainte-Elisabeth, etc) pour renforcer le personnel médical, annonce l'organisation dimanche. Cela représente au total des centaines de secouristes, tous volontaires. La Croix-Rouge a actuellement déjà 17 centres de pré-tri répartis dans toute la Wallonie et Bruxelles pour aider les hôpitaux.

Elle possède aussi une vingtaine d'ambulances qui tournent 24/24h, dont une dédiée aux patients Covid-19 au départ du centre de secours d'Oupeye. A partir de demain/lundi, la Croix-Rouge ajoutera deux ambulances dédiées Covid-19 à Bruxelles. Une ambulance de transports non-urgents passera aux transports 112 et une ambulance médicalisée avec un équipement spécifique (respirateur) sera mise à disposition.

Du personnel est également rappelé pour compléter les équipes, précise l'organisation.