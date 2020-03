Les hôpitaux ont reçu des masques notamment. Un appel aux dons est lancé pour aider les sans-abris

En temps de crise, on n'observe pas que des comportements individualistes et peu responsables, heureusement. Ainsi, la solidarité s'est-elle mise en route depuis plusieurs jours.

Pour les particuliers, bon nombre de personnes fabriquent d'initiative des masques en tissu qui offrent une protection suffisante pour aller faire une course. Elles les offrent ou les vendent au prix coûtant comme Clauve Pascho à Floreffe (2 euros). Leurs offres sont relayées sur le groupe Facebook "Solidarité Namur Coronavirus (besoins, ressources, idées,...)".

Le CHU UCL Namur remercie vivement le laboratoire Tilman Belgium, qui lui a remis 5.000 masques chirurgicaux: ils seront répartis sur les 3 sites hospitaliers de Dinant, Godinne et Sainte-Elisabeth. "Merci aussi aux Pharmacie Servais, qui proposent de nous approvisionner en masques chirurgicaux et solution hydroalcooliques. Et merci à la société Agat Medical, qui nous a remis des oxymètres de pouls, petits appareils qui permettent de prendre rapidement le pouls et la saturation des patients."

Un appel aux dons de masques - chirurgicaux ou non - est toujours en cours par le gouverneur de Namur pour d'autres soignants: https://www.dhnet.be/regions/namur/le-gouverneur-lance-un-appel-aux-masques-pour-les-soignants-5e6f424ff20d5a29c673b5b0

Par ailleurs, le relais social urbain namurois lance un appel aux dons afin de pouvoir aider les sans-abris dans cette crise. Il s'agit d'une urgence. Les dons sont déductibles dès 40 euros, mais tout petit don est bienvenu.