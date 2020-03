Tous deux seront reportés à une date qui se situera en dehors de l’épidémie actuelle

Suite à une réunion exceptionnelle de la Conférence des Bourgmestres de la Province de Namur, les Collèges communaaux de Sambreville et de Fosses la ville ont décidé de reporter les festivités qui devaient se dérouler ce week-end et le week-end suivant.

Voici le communiqué de Sambreville pour la carnaval de Tamines:

"Avec grand regret mais, dans un souci de respect du principe de précaution, et en tenant compte des conséquences potentielles sur la santé et la sécurité des citoyens que le Collège Communal a, unanimement, pris la décision de reporter l’organisation du Carnaval de Tamines 2020, prévu ces 13 & 14 mars 2020, à une date qui se situera en dehors de l’épidémie actuelle.

Conformément aux décisions d’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes au sein de sites fermés, la réception de la Ville et du Comité des Fêtes de Tamines devaient inévitablement être annulées. Il était également indispensable de prendre les mesures qui s’imposent pour un évènement qui se déroule, certes en extérieur, mais rassemble, chaque année, entre 2.000 et 3.000 personnes sur un espace très réduit, ce qui présente des risques importants pour la population.

Le souci majeur du Collège communal étant de préserver la santé de la population, c’est contraint mais conscient de la nécessité d’une décision rapide, qu’il a pris ses responsabilités.

Nous remercions d’ores et déjà les groupes et la population pour sa compréhension et sa patience. Nous sommes tous attachés à notre Folklore local"

Voici le communiqué de Fosses-la-Ville pour le Laetare: