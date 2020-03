Les équipes du département conditionnement de l'entreprise de travail adapté sont sur le pont, pour préserver la sécurité et la santé de chacun

Marisa Pleitinckx, directrice du Centre d'Adaptation et de Reclassement Professionnel de Philippeville, explique : "Dans le cadre de la collaboration qui nous lie à la société Deltrian, expert de la filtration de l’air depuis plus de 50 ans, notre département filtration est maintenu ouvert. En effet, la production de filtres est notamment prévue pour assurer les approvisionnements des centres médicaux et des hôpitaux. Plus que jamais, nous nous efforçons d'assurer un lieu de travail sain, et pour cela nous avons mis en place des mesures adaptées afin de veiller à la santé de tous nos collaborateurs. En cette période de grande incertitude, c’est ensemble, grâce à notre mobilisation collective, que nous gagnerons la bataille sanitaire."

© DR



Le CARP (Centre d’Adaptation et de Reclassement Professionnel) est une Entreprise de Travail Adapté (ETA), une entreprise d’économie sociale, dont la spécificité est d’employer majoritairement des personnes en situation de handicap où l’évolution de l’emploi a été récurrente. Le CARP occupe, depuis ces dernières années, de façon pérenne, quelque 130 travailleurs. Les emplois créés constituent ainsi de véritables outils d’intégration sociale et d’épanouissement des personnes, en leur offrant un niveau de salaire garanti, un statut social et une sécurité d’emploi et des conditions de travail adaptées.