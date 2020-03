Si sa vocation première est de soutenir le secteur associatif et culturel, il se mobilise aujourd'hui afin de répondre à la demande d'hôpitaux et structures d'aide et de soins à la population dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19.

Le Centre de prêt de matériel de Naninne (CPM) a pour mission habituelle d'apporter une aide logistique aux opérateurs culturels, monde associatif, acteurs de l'enseignement et pouvoirs publics qui organisent des activités visant à promouvoir la Culture. Il dépend de l'Administration générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et est situé à Naninne. Il est principalement connu pour sa mission de prêt de tentes « SNJ » aux organisations de jeunesse pour les camps scouts qui bénéficient, chaque été, de ce matériel gratuitement.

Si sa vocation première est de soutenir le secteur associatif et culturel, il se mobilise aujourd'hui afin de répondre à la demande d'hôpitaux et structures d'aide et de soins à la population dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19.

Cette solidarité dépasse les périmètres du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du matériel a en effet été prêté à Anvers. Depuis le début de la crise sanitaire, le CPM a prêté des tentes, lits de camps, chaises, tables mais aussi des mégaphones, des systèmes d'éclairage et du matériel électrique… Voici les bénéficiaires qui ont reçu, à ce jour une aide logistique dans le cadre de la crise :

Hôpitaux, pour la création de postes avancés : CHU Saint-Pierre à Bruxelles ZNA Sint-Elisabeth à Anvers ZNA Jan Palfijn à Merksem Clinique Saint-Luc à Bouge Le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC)

Asbl : Médecins sans frontières Bruxelles pour mettre en place une structure d'accueil à Bruxelles pour les personnes vulnérables.

Villes & communes : Ville de Namur pour la création d'un abri de nuit au hall sportif Basse Enhaive.

Pompiers : Pompiers zone de secours Hainaut Centre à la Louvière pour aider les hôpitaux de la région du Centre. Pompiers zone de secours Nage afin de procéder à l'installation de pré-tri sur les hôpitaux de la Province.

Le CPM se tient à disposition d'autres structures afin de répondre aux besoins. Le stock disponible permet encore de soutenir ceux et celles qui en auraient besoin.