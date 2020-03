Il s'inquiète pour leur santé et celle des personnes avec lesquelles ils sont en contact

Le chef de corps de la zone de secours Val de Sambre, Marc Gilbert, a appelé vendredi les autorités à un dépistage régulier des pompiers et ambulanciers des casernes pour éviter la propagation du Covid-19. "Sur une centaine, quatre pompiers de notre zone ont été diagnostiqués positifs après avoir eu des symptômes et une famille entière d'un membre du personnel administratif est désormais contaminée", s'est-il inquiété. "Un infirmier-ambulancier faisant partie de la zone a également été diagnostiqué positif au Covid-19 jeudi via un test préventif réalisé à l'hôpital Marie Curie de Charleroi, auquel il est rattaché. Pourtant, il ne présentait aucun signe de contamination. Comme lui, beaucoup sont donc peut-être touchés ou le seront sans le savoir. C'est d'autant plus vrai que les autorités ont uniquement été en mesure de mettre des masques chirurgicaux à notre disposition, et non des FFP2", s'insurge-t-il.

"Nous prenons toutes les précautions avec des ambulances dédiées au Covid-19. Mais dans les faits, il est impossible de nous prémunir. Par exemple, une ambulance a été appelée pour une crise cardiaque. Finalement, il s'est avéré que la victime avait déjà été diagnostiquée positive au Covid-19, sans que nous le sachions au moment du départ. Et comme nous n'avons pas de masques FFP2, nous n'aurions de toute façon pas pu nous protéger correctement."

En outre, cette situation a amené le colonel à écarter tout le personnel encadrant de sa zone (administration, nettoyage...). Mais ça n'est pas le cas dans tous les services de secours, avec les risques que cela comporte.

Au sein de la zone Val de Sambre, une prise de température est imposée à tous les entrants. Imposer cette mesure dans toutes les casernes serait donc déjà un pas en avant, pour Marc Gilbert. Mais selon lui, le gouvernement devrait aller plus loin, en permettant de réaliser des dépistages rapides de manière régulière et systématique au sein de toutes les zones.

"Quand il n'y aura plus personne pour aller chercher les malades, qui va y aller?", a-t-il ajouté. "Sur le terrain, la réalité est effrayante. Je vois des personnes à bout qui pleurent et s'inquiètent de ne pas savoir si elles sont contaminées et si elles risquent d'en contaminer d'autres. J'espère donc que le gouvernement va enfin nous donner les moyens d'exercer dans des conditions dignes."

Depuis le 14 mars, la zone de secours Val de Sambre est intervenue plus de 75 fois pour des cas directement liés au Covid-19. Si la province de Namur a relativement été épargnée par le virus depuis le début de la pandémie, un afflux important de patients est attendu dans dans les prochains jours.