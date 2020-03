Comme d'autres commerces, les librairies sont touchées par les mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Si elles peuvent ouvrir la semaine, elles doivent cependant fermer le week-end. Sur le fond, cela ne pose pas de problème à Julien Paulet, l'un des gérants de la librairie « Chez Dan » située route d'Eghezée à Jemeppe-sur-Sambre. Sur la forme par contre, l'homme qui a repris ce commerce il y a dix ans pousse un coup de gueule. « Premièrement, on nous fait fermer le samedi alors que notre plus grosse journée est celle du jeudi avec la sortie du Ciné Télé Revue. Le samedi, c'est un jour comme un autre. Bref. Ce samedi, j'étais donc fermé. J'ai fait un test en envoyant ma fille acheter un Ciné Télé Revue dans une enseigne bien connue. Elle est revenue avec ainsi qu'avec le ticket de caisse », explique Julien Paulet.

L'homme y voit, logiquement, un souci au niveau de l'application des mesures fédérales. « Il y a deux poids, deux mesures. Dans mon commerce, on ne vend que de la presse, des livres, des cigares et des alcools. Il n'y a donc pas d'alimentation de première nécessité, donc on doit fermer. Et je l'accepte. Mais je voudrais que ça soit pareil pour tout le monde. »

En effet, les grandes surfaces, les night-shops et autres enseignes qui vendent des produits de presse peuvent ouvrir le samedi car elles vendent des produits alimentaires. « Les idées du gouvernement ne sont pas mauvaises mais, encore une fois, c'est leur application qui fait défaut. Seule la vente de produits alimentaires devrait être autorisée dans ces commerces. » En plus des journaux, des magazines et autres produits de librairie, ces enseignes peuvent également toujours vendre des jeux de la Loterie nationale le samedi. « Moi, je suis fermé le samedi mais elle a laissé ses machines ouvertes... Pourquoi ? »

Julien Paulet ne veut pas en arriver à ça mais s'il le doit parce que rien n'est fait pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, il ouvrira le samedi. « Je m'arrangerai avec un boulanger du coin pour vendre quelques pains, des bouteilles de lait et du café. Ou bien je mettrai une aubette devant mon établissement. J'en ai marre du clientélisme. Ce sont toujours les petits indépendants qui subissent. »

Le libraire a déjà interpellé les autorités communales jemeppoises ainsi que la Fédération des libraires. Il espère une adaptation des mesures le plus rapidement possible.