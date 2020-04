L'opération vise à fournir les maisons de repos

Le CPAS de Namur a appelé vendredi aux dons et à la confection de surblouses. L'opération vise à fournir les maisons de repos, de plus en plus touchées par le Covid-19. "La situation dans nos maisons de repos nécessite de plus en plus de matériel de protection", a indiqué le service public d'aide sociale. "La pénurie à laquelle nous devons faire face de manière urgente concerne les surblouses."

L'appel aux dons vise notamment les entreprises qui utilisent des surblouses habituellement (vétérinaires, centres de paintball, carrosseries...). Un tutoriel permettant de confectionner une surblouse est aussi disponible pour celles et ceux qui souhaitent se mettre à l'ouvrage.

Un appel est également lancé en ce sens aux personnes susceptibles de fournir le matériel de couture nécessaire.

Les personnes qui désirent obtenir plus d'informations sont invitées à envoyer un e-mail à info@cpasnamur.be. Les surblouses disponibles sont à déposer au CPAS (rue de Dave 165, B-5100 Jambes).