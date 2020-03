L'asbl namuroise Handicap et santé a édité des plaquettes sur les gestes et les précautions à prendre

L'association Handicap et santé, basée rue du Lombard à Namur, oeuvre pour la promotion de la santé en faveur des personnes en situation de handicap, qu'il soit physique ou mental.

Elle vient de publier des plaquettes explicatives selon ma méthode FALC (Facile à lire et à comprendre), un ensemble de règles ayant pour finalité de rendre l'information facile à lire et à comprendre, notamment pour les personnes souffrant de handicap mental.

Le but de ses fiches est de s'adresser à ce public cible et de donner des informations en matière de consultations ou examens médicaux notamment. Mais, pandémie oblige, les premières à avoir été adaptées sont celles liées au coronavirus. Elles sont libres de droits, destinées à être alrgement diffusées et conviennent aussi à un public qui ne comprnd pas bien le français, vore aux jeunes enfants.

Disponibles au téléchargement sur : https://www.handicap-et-sante.be/