Face au Covid-19, les hôpitaux namurois lancent un appel aux dons financiers via la Fondation Roi Baudouin, ont-ils annoncé samedi.

"Nous nous efforçons d'offrir les meilleurs soins à nos patients et à donner à chaque membre de notre personnel la possibilité d'exercer sa mission dans les conditions les plus sûres et les plus appropriées', ont indiqué les représentants des hôpitaux.

Pour faire face au manque de trésorerie, le Réseau hospitalier namurois (RHN) a donc besoin d'apports financiers et fait appel aux dons. L'objectif est de pouvoir acquérir des équipements de protection du personnel et du matériel supplémentaire d'assistance respiratoire.

Les dons seront centralisés via une plateforme en ligne sur le site de la Fondation Roi Baudouin. Il est aussi possible de faire directement un virement bancaire sur son compte (BE10 0000 0000 0404). Dans ce deuxième cas de figure, il est demandé de stipuler à quel(s) établissement(s) sont destinés les dons. Pour le CHU UCL Namur, la communication structurée à utiliser est 128/3225/00170. Pour le CHR Sambre et Meuse, 128/3225/00271. Pour Saint-Luc, 128/3225/00372. Enfin, celles et ceux qui désirent faire un don à l'ensemble du réseau peuvent le faire avec la communication 128/3225/00069.

Les dons sont déductibles dès 40 euros, précise encore le RHN.