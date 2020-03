Une ligne téléphonique et une adresse mail de solidarité ont été créées

L’administration communale d’Ohey a décidé de mettre en place des mesures relatives au Covid-19. En voici un bref aperçu.

Mise en place d’une Task Force qui consiste en une réunion de crise journalière afin de définir et mettre à jour les mesures à adopter face à la crise sanitaire.

Adaptation de l’accueil à la population par le placement d’un plexiglas et possibilité de recevoir les citoyens uniquement sur rendez-vous, et ce, pour des raisons d’hygiène visant tant le personnel administratif que les citoyens.

Possibilité pour chaque agent de télé-travailler tout en assurant les permanences citoyennes habituelles et instauration d’une dispense de service à hauteur de trois jours par semaine/temps-plein dans le but de limiter les contacts physiques.

Appel à bénévoles avec la création d’une nouvelle ligne téléphonique (0478/79.25.18) et d’une nouvelle adresse mail (solidaire@ohey.be).

Communication spécifique aux indépendants et aux professions concernées par les mesures gouvernementales liées à la pandémie, à savoir le secteur alimentaire, esthétique, … avec le soutien de l’ASBL OHEY PRO.

Affichage aux valves des six villages et dans les magasins d’alimentation pour diversifier les moyens de communication habituels, à savoir, le site internet et le site Facebook de la commune, ceci permettant au grand public de recevoir l’information.

Transmission d’un courrier aux personnes âgées de plus de 65 ans, public considéré à risque, afin de connaitre leurs besoins.