Au moins 286 missions ont été réalisées par les ambulanciers des trois zones de secours qui couvrent la Province de Namur dans la cadre de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris auprès des zones Dinaphi, Nage et Val de Sambre.

A la caserne Dinaphi, une ambulance équipée spécialement pour ces missions est disponible à la caserne de Dinant. "Elle peut rayonner partout dans la zone pour des trajets compris entre 1h et 1h30. Il y a suffisamment d'équipement à l'intérieur pour faire trois courses différentes sans revenir à la caserne. Depuis vendredi dernier, cette ambulance covid-19 a déjà effectué 69 missions. En comptant celles de la nuit de jeudi à vendredi, on doit être à 75", indique le lieutenant de la caserne Luc Pigneur. "Depuis deux jours, ça augmente assez bien. Ce jeudi, on a eu une quinzaine d'interventions. Lorsqu'un appel est passé, un premier tri est déjà effectué par le 112. On est donc certain que ce sont des symptômes qui se rapprochent très fortement de ceux du coronavirus."

Dans la zone Nage, 142 missions Covid-19 ont été effectuées depuis le 14 mars. "On a une ambulance attitrée mais si elle est occupée, une deuxième est à disposition", explique le commandant Pierre Bocca. Pour la zone Val de Sambre, ce sont environ 75 missions qui ont été réalisées. Une ambulance est aussi destinée à ces cas de coronavirus mais d'autres peuvent être utilisées, si besoin.