Et ces défis ont été relevés, selon le domaine! "Les coronelles se sont bien acclimatées à leur nouvel espace de vie. Elles bénéficient d’enclos adaptés à leur espèce mais aussi de soins attentifs prodigués par les soigneurs animaliers du Domaine. Un bilan plus que positif ! Au fil du temps, la mission du centre a évolué. Dès la fin juillet de chaque année, sur les conseils d’Eric Graitson (expert en reptiles, chargé de mission pour le Service public de Wallonie) et de Matthieu Bufkens (bénévole au groupe RAÎNNE de Natagora), l’équipe animalière du Parc entreprend les captures des femelles du centre de sauvegarde afin de préparer et de contrôler les mises-bas. Ensuite, l’ensemble des jeunes nés dans le centre est réintroduit dans la Nature, sur des sites propices à la survie de l’espèce. Depuis 2017, 737 coronelles nées au Domaine ont eu cette chance ! C’est un chiffre colossal auquel viendront s’ajouter les naissances de cette année. À l’heure actuelle, 137 jeunes y ont vu le jour en 2021 mais les mises-bas ne sont pas terminées ! "

Ce mardi 14 septembre, ces 137 jeunes seront réintroduits dans leur milieu naturel, dans un lieu gardé secret. Une belle action pour l’espèce qui a subi une régression ces dernières années. Une des particularités de cette espèce est que les jeunes sont très vite autonomes, ce qui permet leur réintroduction en milieu naturel quelques jours seulement après leur naissance ! Dans la Nature, seulement 10% des jeunes coronelles atteignent l’âge adulte.

En 2017, le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han inaugurait son centre de sauvegarde pour reptiles, établi avec le soutien du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et d’Infrabel, et avec l’appui de Natagora. Son but : accueillir des rescapés de la plus importante population de coronelles lisses, une des trois espèces de serpents vivant en Belgique. Depuis sa création, près de 180 individus issus de différents sauvetages y ont trouvé refuge. Ces sauvetages ont été réalisés alors que des travaux d’aménagements allaient débuter le long de lignes ferroviaires en Wallonie. En effet, les coronelles y avaient élu domicile. Leur habitat voué à être détruit, il en allait donc de leur survie. Lors de la création de ce centre, les objectifs étaient multiples : créer des enclos extérieurs adaptés à l’espèce réputée pour ses capacités d’évasion horsnormes, capturer des individus lors de missions de sauvetage, leur permettre de s’adapter à une alimentation différente, permettre aux femelles de mettre bas dans de bonnes conditions, assurer leur hibernation.