Le 27 juillet 2017, un habitant d'Anhée a été frappé à l'arrière du crâne avec une bouteille de bière. Il venait de rentrer chez lui lorsqu'elle a eu une altercation avec son voisin, Boris, bien imbibé. Ce dernier faisait la fête avec des amis. Il lui reprochait d'avoir volé son chien. Tous deux se sont empoignés. Un ami de Boris est alors arrivé et a fracassé une bouteille de bière à l'arrière du crâne du voisin. En réponse au coup reçu, ce dernier a menacé de mettre le feu à sa maison. Boris est alors allé chercher une machette et s'est montré menaçant. Il a heureusement été arrêté par ses amis. Pour ces faits, des peines de six mois de prison ont été requises par le parquet de Namur.

Une autre peine de 18 mois de prison, avec un éventuel sursis, a par ailleurs été requise à l'encontre de ce même Boris et de deux autres personnes. Tous trois ont commis un vol, le 19 février 2018 à Onhaye. Ils se sont rendus au domicile d'une connaissance qui vendait des stups pour le voler. Ils sont finalement repartis avec sa Golf 5 GTI. « Mon client avait quitté son domicile le matin avec la camionnette de son employeur. Sa maman a constaté que sa Golf n'était plus là, que la porte d'entrée était fracturée et qu'il manquait les clés. » Deux voisins ont néanmoins pu donner une description des suspects qui ont échangé la voiture contre 10g de cocaïne, à Namur.

Jugement le 19 janvier.