Ils sont plusieurs à avoir joué du couteau mercredi soir.

Sur les trois personnes placées sous mandat d'arrêt, deux, nées en 1991 et 1996, l'ont été pour homicide volontaire. Ils expliquent s'être défendus et ne pas avoir prémédité leur geste. La troisième personne placée sous mandat d'arrêt , qui a été la victime de coups de la part des deux premières, est inculpée pour coups et blessures et pour le port d'un couteau.

Mercredi soir, suite à une bagarre entre une trentaine de personnes rue des Bosquets à Salzinnes, Rayane Djinga, 22 ans, a perdu la vie suite à un coup de couteau. 3 personnes ont été inculpées, révèlent nos confrères de La Meuse. Quatre personnes avaient été initialement privées de liberté. Trois d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt, une quatrième a été libérée.