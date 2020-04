Laurence Delbart est une Namuroise sensibilisée au port du masque. "J'étais auxiliaire en stérilisation dans le milieu hospitalier. nous étions familiarisés avec des tenues spéciales, des combinaisons, dans les cas de certaines maladies transmissibles", relate-t-elle. Il y a un bon mois, elle s'est lancée dans la fabrication de masques et a fédéré pas loin de 400 couturières bénévoles.

"Au début, il s'agissait d'équiper le personnel soignant les médecins, les infirmières en maison de repos... Puis on a répondu aux demandes de particuliers des malades qui devaient se protéger, des personnes âgées, des pesonnes dans la précarité ou désespérées. On a fabriqué et distribué dans les 4.000 masques en tissu", explique celle qui a cherché les matériaux qui protègent un maximum.

"Je suis allée voir chez un grand nombre de fournisseurs, y compris à l'étranger, pour trouver un tissu hydrofuge assez épais pour freiner un maximum de particules. Puis j'ai demandé l'avis de l’hygiéniste du CHR pour être sûre de proposer quelque chose qui soit efficace. Et j'ai même demandé l'avis du fédéral", détaille celle qui s'est associée à un service de livraison de bénévoles à vélo avec l'aide du coursier wallon.