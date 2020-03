Contrairement à ce que certains croient, les bus ne sont pas désinfectés, affirme-t-il.

Robert (prénom d'emprunt) est chauffeur pour le TEC Namur. Même si celui-ci n’est pas en grève comme en province de Liège, il comprend que certains collègues débraient. "Nous sommes en première ligne et les chauffeurs paniquent car rien n'est prévu pour eux. Depuis le début de l'épidémie, on nous a donné une feuille d'infos basiques, un petit flacon de gel pour se désinfecter les mains avant de manger, c'est tout", déplore-t-il, inquiet.

Pour Robert, ce manque de réactivité du TEC est insuffisant tant pour le personnel que pour les usagers. "On a proposé de passer en service minimum puisque la cellule de crise demande de limiter la promiscuité et de favoriser le télétravail. Cela a été rejeté", s'étonne-t-il. "On aurait pu supprimer la manutention d'argent liquide, mais non, on doit continuer à manipuler des billets et des pièces alors qu'il est conseillé à tout le monde de privilégier les cartes."

"Nous avons de plus en plus de membres du personnel qui doivent être confinés pour des raisons diverses et aucune mesure n'est prise pour protéger les chauffeurs". A Namur, contrairement à d'autres villes, les chauffeurs conduisent des bus avec une cabine ouverte, pas fermée par une paroi transparente. "Nous sommes donc plus exposés qu'ailleurs, ce qui demanderait des dispositions particulières pour nous éloigner de la foule aux heures de pointe notamment. Or, ce n'est pas le cas", s'étonne celui qui est demandeur, comme ses collègues, de mesures adaptées à la situation et cohérentes avec le reste des interdictions.

"Nous verrons s'il y a des mesures seront prises ce soir, mais nous ne comprenons pas pourquoi on laisse croire que les bus sont désinfectés tous les jours. Ce n'est pas le cas. Ils sont nettoyés comme d’habitude; Rien n'a changé depuis l'apparition du coronavirus", affirme le chauffeur namurois en tirant la sonnette d'alarme.