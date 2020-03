A Gembloux, le traiteur Laurent Moutoy pousse un coup de gueule face aux annulations en masse qu'il reçoit depuis l'annonce des mesures liées au coronavirus. "On va droit dans le mur!", dénonce ce jeune chef d'entreprise qui maintient ses activités, mais dont le téléphone n'arrête pas de sonner.

"On m'a annulé un banquet pour 470 personnes, un groupe de 65 couverts, deux tables de 2 personnes, 2 tables de 4 personnes et la marche gourmande du Televie avec 350 participants le 22 mars", énumère celui qui avoue ne pas encore savoir comment réagir avec son personnel.

Une chose est sûre: il refuse de céder à la panique et maintient son cours de cuisine ce jeudi soir dans ses ateliers près de la gare où il vient de faire des investissements. A moins que tous les participants annulent leur venue... "Je suis en contact avec mon secrétariat social. Mais on devra sans doute mettre mes collabrateurs au chômage pour la semaine prochaine."

"Autant d'annulations en 48 heures parce que c’est trop risqué de sortir de chez soi, parce que on tousse deux fois ou qu’on se mouche de travers: où va-t-on? Et nous, les indépendants et les commerçants, on fait quoi? Qui va nous permettre de vivre? Qui va payer les pots cassés? Qui va compenser le manque à gagner des petits indépendants? Qui va payer les salaires à la fin du mois?", interroge-t-il.

Pour lui, la réaction des clients est disproportionnée. "Il faut arrêter le délire car ça commence à tourner à de la paranoïa. Et les gens qui n’osent plus ceci ou cela, l’hygiène c’est tous les jours c’est pas en période de grippe. C’est une base. L’économie du pays va souffrir et on en est en train de s’enfoncer. Il y en a ras le bol!", conclut-il, reflétant l'opinion partagée par d'autres chefs dans la même situation.