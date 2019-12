Une tentative de meurtre a eu lieu en plein centre de Namur le 23 mars dernier

Les faits se sont déroulés le 23 mars dernier vers 4h40, près de la rue des Dames Blanches à Namur. Une altercation est survenue entre plusieurs personnes et le prévenu, Mehdi, né en 1996, est rentré à son domicile pour en ressortir armé d’une machette. Il explique : "Une voiture a failli nous écraser moi et 2 amis. Tout le monde avait bu, la tension est montée. Les autres voulaient des problèmes. Un de mes amis a été frappé par 4 personnes, il était au sol et ne bougeait plus. Je suis revenu avec un couteau et j’ai frappé la victime au bras."

Mehdi est aussi accusé d’avoir utilisé l’arme pour frapper une seconde victime dans le dos. Lors de l’instruction d’audience, le prévenu a nié avoir frappé celle-ci. Il certifie ne pas avoir utilisé une machette mais un simple couteau.

Du dossier répressif, il ressort que la victime aurait pu être décapitée si elle n’avait pas évité le coup avec son bras.

Le tribunal de Namur a condamné ce jeudi le prévenu à une peine de 5 ans avec sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la préventive.