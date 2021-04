Le parquet de Namur a requis jeudi jusqu’à 5 ans de prison à l’encontre de trois prévenus en séjour illégal devant répondre de préventions de vols simples et qualifiés, de recel, mais aussi pour certains de détention de drogue, rébellion, outrage ou coups.

Les trois hommes sont accusés d’une série de vols qualifiés en 2019 et 2020 à Dave, Wépion et Libramont, mais aussi d’un vol simple commis à Floreffe ainsi que de recel de téléphones et de bijoux. A peine majeurs, ils mentaient sur leur date de naissance afin d’être jugés comme des mineurs, raison pour laquelle un test osseux a été réalisé, afin de déterminer leur âgé réel. C’est à cette occasion que l’un des prévenus a enlevé son masque pour cracher au visage d’un policier, il lui a ensuite asséné un coup de pied en plein visage après l’avoir outragé, tout comme un de ses collègues. Un autre prévenu a cassé le nez d’un agent pénitentiaire à la prison de Dinant et en a blessé un deuxième.

Au civil, Me Preumont réclame 1000 euros pour le policier victime d’un crachat, de rébellion et d’outrage et 500 euros pour son collègue. Un euro à titre provisionnel est réclamé en attendant une expertise de qualification pour les deux agents pénitentiaires blessés à la prison de Dinant.

Le parquet de Namur requiert un mois de prison pour la prévention de séjour illégal à l’encontre des 3 hommes. Une peine de 3 ans est requise pour l’auteur du crachat et une peine de 5 ans est réclamée pour le prévenu qui a cassé le nez d’un agent pénitentiaire. Une année de prison est réclamée pour le dernier.

Les avocats des deux jeunes présents à l’audience plaident des peines assorties d’un sursis.

Jugement le 27 mai.