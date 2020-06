Un des prévenus sautait sur le capot d’un véhicule à pieds joints. Le quartier a été traumatisé

L’alcool aidant, la fête d’anniversaire a viré au cauchemar, la nuit du 13 au 14 avril 2017 à Eghezée. Quand un voisin vient demander une deuxième fois aux deux cousins, Marc et Philippe (prénoms d’emprunt), de baisser la musique, les choses dégénèrent. La victime a été frappée, étranglée et a pris ses jambes à son cou pour aller se réfugier chez elle. Où elle aurait été menacée de mort si elle venait à appeler la police. De rage, Marc a sauté à pied joint sur le capot de la voiture familiale, avant de briser la vitre de la porte d’entrée de l’habitation. « Je croyais qu’il était armé, dans l’obscurité », confie-il au tribunal. Le voisin avait en fait ...une lampe de poche en main.

L’avocat du voisin, constitué partie civile, évoque un « déchaînement humain d’une rare violence, qui a terrorisé le quartier, d’ordinaire si paisible. Même les ambulanciers ont du se mettre en retrait tant la tension était palpable. Cette famille se croit par ailleurs tout permis dans le village, ils pensent que tout leur est dû. Mon client, qui a été retrouvé ce soir-là en pleurs et tout tremblant, souffre d’un réel mal-être, ne se sent plus en sécurité dans le quartier et a d’ailleurs songé à déménager.» Le conseil de la victime, qui a par ailleurs subi 18 jours d’incapacité, réclame 3000 euros de dommage moral, une indemnisation de 287 euros pour les frais de psychiatre de son client ainsi que 654 euros de franchise pour les frais d’assurance relatifs aux dégâts infligés à la voiture et à l’habitation de son client.

Le parquet réclame des peines d’un an et 18 mois de prison pour les deux prévenus et des amendes de 100 et 150 euros, sans toutefois s’opposer à une peine de travail ou à un sursis éventuel.

L’avocat des deux cousins réclame l’acquittement pour l’un d’eux, qui nie être impliqué dans la scène de coups. Pour le second, la légitime défense est évoquée, le prévenu pensant qu’il était agressé avec un bâton ou une matraque et que sa sœur était en danger, alors qu’il s’agissait d’une lampe de poche. Une peine assortie d’un sursis est plaidée.

Jugement le 26 juin