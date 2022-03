Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 2 ans de prison assortie d’un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive effectuée à l’encontre d’un prévenu accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois. Une peine complémentaire d’un mois a été prononcée pour une prévention de séjour illégal.

Les faits se sont déroulés en juillet 2021 dans un bus qui circulait entre Namur et Lustin. Alors qu’il était prévu que le trajet se termine exceptionnellement à Profondeville, et que les autres passagers étaient déjà descendus du bus, le prévenu a insulté le chauffeur, lui demandant de le déposer à son domicile, avant de lui cracher dessus et de le frapper à l’arcade, avec un sac contenant des cannettes, devant plusieurs témoins. Le chauffeur, souffrant de plusieurs fractures à la face et profondément choqué, a subi une incapacité de plus de 4 mois.