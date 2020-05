Une peronne est décédée à l'hôpital cette nuit suite à une violente bagarre survenue dans le quartier des Balances à Namur

Les faits se sont passés mercredi soir vers 23H45 dans le quartier des Balances à Salzinnes. Une bagarre très grave avec des coups de couteaux a été signalée. La police a été prévenue mais lorsqu’elle est arrivée sur place, il n’y avait plus personne. Plusieurs protagonistes se sont présentés à la police et dans les différents hôpitaux namurois. 3 blessés ont été hospitalisés et un d'entre eux est décédé à l’hôpital durant la nuit. Une autopsie sera pratiquée aujourd’hui et un juge d’instruction a été désigné.

Il n’y a pas eu de descente du parquet sur place car il n’y avait plus rien sur les lieux. 4 personnes ont été privées de liberté dont les personnes hospitalisées et une personne est à l’heure actuelle recherchée. D’autres protagonistes sont sans doute impliqués, l’enquête le dira. Les personnes arrêtées sont agées d'une vingtaine d'années, certaines sont déjà connues de la justice.

Selon des habitants du quartier, une bande d'une vingtaine de jeunes était impliquée. Certains étaient armés de battes de base-ball et certains seraient très jeunes.