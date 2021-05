Mardi vers 16h dans une habitation de Namur, une personne née en 1988 a reçu plusieurs coups de couteau et a été emmenée à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.

L'auteur des coups de couteau, né en 1994, a été identifié et privé de liberté. Le juge d'instruction doit le recevoir ce mercredi après-midi et décerner ou non un mandat d'arrêt. L'enquête a été reprise par le SER.