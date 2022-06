Mercredi matin, la police a dressé un périmètre de sécurité autour de deux habitations à deux pas de la gare de Moustier. Une reconstitution est en cours pour des faits qui se sont produits le 28 avril où un individu a poignardé une personne à une dizaine de reprises.

Inculpé, l’auteur présumé, inculpé de meurtre, était hébergé à deux pas du logement de la victime. Amis, ils ont passé la soirée à boire plus que de raison avant que la situation ne dérape pour une raison indéterminée.

Un suspect

Outre l’auteur, qui a expliqué qu’il s’était réveillé avec le couteau dans les mains sans donner plus d’explications, un autre individu a participé à la reconstitution. Il est considéré comme suspect et est un ami de la victime, Steve Berger. Il a expliqué, par le biais de son avocat, MeWery, qu’il n’a pas assisté à la scène et était rentré chez lui après avoir bu.

Une dernière partie de la reconstitution est attendue mercredi, toujours, avec une confrontation entre le suspect et l’auteur présumé des faits.