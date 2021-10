Un différend a opposé deux hommes le 10 août dernier au parc Louise-Marie à Namur. Une scène impressionnante, qui a eu lieu devant plusieurs passants, qui ont expliqué avoir vu un couteau, un tournevis et des bâtons.

Marc (prénom d’emprunt), est accusé de coups et blessures sur son opposant, qui a souffert d’une incapacité de 20 jours suite à la rixe.

Le substitut Seminara requiert une peine de prison de 10 mois pour ce qui excède la détention préventive effectuée, le prévenu est en prison depuis les faits, et explique : "Les deux protagonistes sont connus pour consommation de stupéfiants. La victime a été touchée à la joue droite et au bras droit, 6 points de suture ont dû lui être posés. Une arme a été retrouvée dans les fourrés, un couteau a été découvert dans un sac banane. Si les raisons de la violente altercation et le déroulement des faits restent flous, nous savons néanmoins qui est l’auteur, qui est la victime et ce dont celle-ci a souffert. Quoi qu’il en soit, ces coups de tournevis étaient de toute façon disproportionnés."

Marc affirme avoir été provoqué à plusieurs reprises par son rival. La drogue pourrait être une des raisons du désaccord entre les deux protagonistes. Il déclare à la juge Matagne : "Vous devez aller dans mon sens, je n’ai pas d’antécédent, je n’ai tué personne. Je vous demande pardon." "Je ne suis pas le bon dieu", rétorque la juge.

Me Somers plaide la suspension du prononcé de la condamnation ou une peine de travail pour son client. "Il est en détention préventive depuis deux mois. Son opposant aurait eu une phrase malheureuse par rapport au statut de réfugié de mon client. Le flou est absolu par rapport au déroulement des faits et à l’appartenance et à la provenance des armes. Des témoins disent avoir vu des coups de couteau mais il pourrait aussi s’agir des coups de tournevis. Mon client a 31 ans, il n’a pas de casier et a introduit une demande d’asile. La suspension ou une peine de travail seraient de nature à favoriser son intégration, car il a des attaches familiales dans la région de Mouscron." Jugement le 28 octobre.