Deux Jambois comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur. Coups, menaces, harcèlement font partie de leur quotidien dans lequel l’alcool tenait aussi une grande place jusqu’il y a peu.

Interrogés au sujet de faits datant de 2017, le prévenu relativise pour sauver les meubles ? « Je ne lui ai pas donné de coups, je l’ai maîtrisée car elle était en crise. » Sa belle-fille a également reçu des coups. « Je me suis interposé car elle frappait sur sa mère, mais je n’avais pas l’intention de la blesser. Elle, son père et son frère n’acceptent pas notre relation. J’ai d’ailleurs été battu à coups de barre de fer. » Accusé de harcèlement et de menaces, il rétorque : « Comment voulez-vous que je la harcèle, nous vivons ensemble ! »

La prévenue est accusée d’avoir donné des coups de couteau à son conjoint, en 2019. « C’est un accident, je m’ouvrais les veines avec un tesson, il a voulu me désarmer et s’est blessé. » La même prévenue est accusée d’avoir mordu un policier...après lui avoir lancé ses bottes au visage. Ce jour-là, les deux protagonistes se battaient et le Groupe d’Interventions Spéciales avait dû intervenir.

Le substitut Mascart requiert une peine de 2 ans assortie d’un sursis probatoire pour le prévenu et 12 mois accompagnés d’un sursis probatoire pour sa compagne. Le magistrat namurois déplore la situation. « Les couples d’alcooliques violents sont un peu la bête noire du parquet car en cas de dérapage, à cause du coup de trop, des homicides peuvent survenir. Les scènes de violence sur fond d’alcool sont ici quotidiennes. La victime ne veut pas déposer plainte, revient, s’excuse, évoque le passé, ou une période difficile. Il y a eu des plaies au couteau, des bouts de verre plantés dans le dos, des fractures costales, ils se sont mordus ou griffés au visage, à sang. »

Le conseil du prévenu plaide une peine assortie d’un sursis probatoire, celle ce la prévenue demande le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.

Jugement le 27 juin.