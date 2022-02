Cet habitant de Viroinval, né en 1991, est en aveux sur tous les faits qui lui sont reprochés. À des dates différentes, entre février 2019 et avril 2020, il a levé la main sur sa compagne. Il s’agit de coups simples. Néanmoins, pour les deux faits les plus récents, la circonstance de vulnérabilité dans le chef de la victime est retenue. Elle était enceinte de 33 puis 35 semaines. "C’était toujours le même schéma", indique le prévenu. "Elle faisait des crises de jalousie et moi je la repoussais pour éviter de me faire frapper."

Le parquet de Namur nuance tout de même ses propos. Pour le substitut Bertens, les crises de jalousie étaient réciproques. Le prévenu a par ailleurs rapidement été excédé par les pleurs d’un enfant qu’ils ont eu ensemble. De quoi favoriser encore un peu plus les tensions. "Il y a eu des empoignades, une tête coincée dans ses mains mais aussi un coup dans le ventre alors qu’elle était enceinte", indique le ministère public qui requiert dix mois avec sursis probatoire.

La défense parle, elle, d’une faiblesse psychologique au sein de ce couple instable et demande des conditions probatoires, sous la forme d’une suspension. Ensemble, prévenu et victime ont trois enfants. Le tribunal de la jeunesse et le SPJ sont saisis pour éviter qu’ils ne soient à nouveau au milieu de cette violence. "La peur de tout perdre est bien présente chez mon client", termine Me Fery. Jugement le 9 mars.