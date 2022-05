Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi matin, un homme né en 1979 poursuivi pour des faits de violence conjugale commis entre 2018 et 2021 à Hamois à quatre ans de prison ferme. Durant cette période, l'individu a également porté des coups aux deux enfants de sa compagne, âgés de deux ans et demi et douze ans au moment des faits. Il se trouvait, en outre, en état de récidive générale.

Le 5 janvier 2021, l'homme s'est proposé pour tenter d'endormir l'enfant en bas âge, qui ne trouvait pas le sommeil. Le lendemain, le garçon présentait des traces de doigts au niveau du cou et de la joue gauche, un œil bleu et des pétéchies.

Le 2 juin 2021, le prévenu est entré dans une rage folle quand il a appris que le second fils de sa compagne était entendu par la police dans le cadre des faits commis sur son petit frère. "Il l'a traité de collabo et l'a plaqué contre un mur. Sa tête a heurté un meuble. Il s'en est ensuite pris à sa compagne qui a voulu s'interposer", expliquait la partie civile à l’audience.

Les disputes étaient par ailleurs récurrentes au sein du couple. Selon des experts psychiatres, l'homme est un psychopathe impulsif, potentiellement dangereux pour autrui. Son casier judiciaire est par ailleurs long de 21 pages: 49 condamnations dont 16 correctionnelles, avant celle de quatre ans ferme prononcée ce mercredi.