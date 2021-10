"Quand on boit on est con", reconnaît le prévenu

Des aveux complets. Olivier (prénom d’emprunt), né en 1981, reconnaît tout ce qui lui est reproché devant le tribunal dans le cadre d’un dossier de violences conjugales dont il est l’auteur. A Jemeppe-sur-Sambre en mai 2018, il a frappé sa compagne, avant de recommencer en avril 2019, entraînant une incapacité de 8 jours dans le chef de celle-ci. Le prévenu avait pourtant déjà été condamné à une peine d’un an de prison pour des coups sur conjoint en 2016, en plus d’antécédents en matière de coups ou de rébellion.

" Je reconnais tout. C’était une période difficile, on a connu 4 décès en 3 ans. Mais ce n’est pas une raison, je n’ai pas d’excuse. L’alcool est un gros problème chez moi, je veux me faire mettre un implant pour m’aider à lutter contre cela. Quand on boit, on est con. J’ai suivi une formation Praxis pour les auteurs de violences conjugales, j’ai été voir un psychologue, je cherche du boulot."

Le substitut Mascart requiert une peine de 18 mois ou une peine de probation autonome. "La victime était dépendante financièrement du prévenu, ancien toxicomane. Elle déclarait dernièrement que les bons moments étaient rares et disait encore en juillet dernier qu’elle avait peur qu’il la tue. Ils veulent donner naissance à un enfant et cela m’inquiète. Ils doivent être suivis tous les deux car elle est fragile et il peut être violent."

Me Gruslin plaide une peine de travail pour son client. "Le couple est dysfonctionnel mais il n’est pas un tyran. Depuis toutes ces années, il a appris à saisir les mains tendues et sait désormais où trouver de l’aide si la situation se complique, ils ont mis un équilibre en place, il suit ses rendez-vous thérapeutiques sur base volontaire."

Jugement le 29 novembre