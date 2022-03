Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce lundi une peine de 2 ans de prison assortie d’un sursis probatoire de 5 ans pour la moitié de la peine et une amende de 200 euros à l’encontre d’un prévenu qui devait répondre de coups et blessures sur sa conjointe et de rébellion.

Né en 1993, le Namurois est sorti de prison après 8 ans en juin 2021. Le 26 septembre dernier, il a donné des coups à sa compagne enceinte de 38 semaines, la frappant à plusieurs reprises avec une attelle. Il reconnaît ces faits tout comme avoir donné des coups à son beau-frère, le tout sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne. "Je reconnais, j’étais bien imbibé. J’ai enlevé l’attelle, je l’ai lancée et elle l’a eu dans le visage." A l’arrivée de la police, il s’est rebellé, claquant la porte au visage des forces de l’ordre et tentant de donner un coup de poing à un agent avant d’être maîtrisé. "Je sais qu’il y a eu un incident avec les policiers, que je ne me suis pas bien comporté, mais je ne sais plus bien quoi. J’ai fait le malin, j’assumerai."

Le substitut Mascart réclamait le 21 février une peine de prison de 2 ans afin de protéger la compagne du prévenu, désormais mère de 3 enfants, qui souhaite pourtant revoir son compagnon dès que possible. "Elle a accouché au moment de la privation de liberté de son compagnon. Elle est allée lui rendre visite de nombreuses fois en prison et a écrit à la justice qu’elle voulait le revoir. Cela m’incite à requérir la peine maximale pour les protéger."