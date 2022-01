Les relations entre Luc (prénom d’emprunt) et ses compagnes sont plutôt tumultueuses.

Le 9 janvier 2018 à Jemeppe-sur-Sambre, il a donné un coup de boule à sa compagne, avec qui il était en pleine séparation. Celle-ci a eu le nez cassé et a subi une incapacité de travail du 10 au 22 janvier. Il lui avait annoncé qu’il allait "la défoncer" et "lui exploser la figure", il a tenu parole, la victime s’est retrouvée le visage en sang sous les yeux de ses enfants.

A Viroinval le 3 novembre de la même année, il a porté trois coups au visage d’une autre compagne, avec qui il trompait la première, lui cassant au passage une dent. Dans le lit conjugal, il se serait mis à genoux sur la victime pour la frapper. Le lendemain, il a détruit le rétroviseur du véhicule de la même personne, après l’avoir menacée par sms. "Elle m’avoir roulé sur le pied. Je lui ai peut-être dit par sms que j’allais la faire danser ou quelque chose comme cela."

Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison en 2020 pour extorsion. Il a déjà été condamné par le passé pour des vols avec violence et des infractions à la loi sur les stupéfiants. Le parquet, évoquant un homme particulièrement possessif, requiert 18 mois de prison à son encontre.

Le conseil de ce dernier plaide l’acquittement pour la prévention de menaces et invoque le dépassement du délai raisonnable pour les autres préventions ainsi que la plus grande indulgence du tribunal, vu qu’il n’a plus droit à une peine assortie d’un sursis.

Jugement le 14 mars