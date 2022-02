La semaine des cours ouverts se déroulera en présentiel : les futurs étudiants sont invités à vivre l’expérience d’un cours en auditoire, à découvrir les méthodes pédagogiques particulières de l’UNamur, à explorer les différentes filières, ou encore à rencontrer des étudiants et des professeurs.



Aucune inscription n’est requise et la participation est entièrement gratuite. Les élèves doivent simplement se présenter à Info Etudes (85 rue de Bruxelles), quinze minutes avant le début du cours. Ils y reçoivent l’horaire de la journée et un plan du campus avec l’emplacement des auditoires. Une fois en possession du programme définitif. Les déplacements sur le campus pourront être simplifiés grâce à l’utilisation de l’application « AGE UNamur » disposant d’un plan du campus détaillé et interactif !



Tout au long de la semaine, les élèves intéressés pourront par ailleurs discuter avec un conseiller pour faire le point sur leur choix d’études, obtenir des informations sur les programmes ou les services offerts aux étudiants.



Le jeudi 3 mars, de 13h30 à 16h, un atelier d’orientation sera également proposé par Info Etudes, pour réfléchir au processus d’orientation, mieux appréhender le paysage de l’enseignement supérieur et définir les balises principales dans le processus de clarification de son projet (de formation et professionnel).



Infos complémentaires et programme : https://cours-ouverts.unamur.be/